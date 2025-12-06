مجتبی شجاعی پور مقام اول انجمن علمی فیزیک کشور را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آئین اختتامیه هجدهمین جشنواره بینالمللی حرکت و تقدیر از انجمنهای علمی برتر با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در دانشگاه تبریز برگزار شد. این رویداد بزرگ علمی همه ساله به میزبانی یکی از دانشگاههای کشور برگزار میشود و امسال هم، این آئین از دهم آذز طی چهار روز به میزبانی دانشگاه تبریز، و با شرکت ۴۰۰ دانشجوی نخبه، تلاشگر و امیدآفرین برگزار شد. در آئین اختتامیه جشنواره بینالمللی حرکت که روز پنجشنبه، ۱۳ آذر با تقدیر از نخبگان علمی و با حضور وزیر علوم به پایان رسید و آن برگزار شد، مجتبی شجاعی پور دبیر انجمن فیزیک دانشگاه یاسوج با ارائه طرحها و مقالات علمی خود توانست با برتری از رقبا در همه دانشگاههای کشور، مقام اول این جشنواره بینالمللی را کسب کند و انجمن فیزیک دانشگاه یاسوج نیز به عنوان انجمن برتر معرفی شد. در آیین اختتامیه این رویداد بزرگ علمی جوایز نفرات برتر اهدا شد، مجتبی شجاعی پور نیز به عنوان دبیر انجمن فیزیک دانشگاه یاسوج جایزه خود را از دست وزیر علوم دریافت کرد.