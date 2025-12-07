به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بخشدار مرکزی شاهین شهر گفت: با اجرای این طرح این روستا چهره‌ای جدید به خود گرفته است، چون همه مسیر‌ها و گذر‌های روستا آسفالت شده‌اند.

رسول صالح افزود: شبکه توزیع برق شهرستان هم روشنایی همه مسیر‌ها را تامین کرده است تا گذر‌های روستا علاوه بر بهره مندی از آسفالت در شب هم روشن باشند.

وی گفت: محرومیت زدایی از این روستا که این روز‌ها با چالش کم آبی روبروست راهی است تا از مهاجرت روستاییان جلوگیری و بستر‌های توسعه اشتغال در روستا همچون صنعت گردشگری و بومگردی فراهم شود.

صالح افزود: اجرای مرحله اول طرح شانه سازی جاده کلهرود به باغمیران به طول بیست کیلومتر و با اعتبار بیست میلیارد ریالی دیگر طرح محرومیت زدایی روستایی در شاهین شهر و میمه است.

وی افزود: علاوه بر این هفت میلیارد ریال هم برای تکمیل مرحله دوم این طرح اختصاص داده شده است که تا نیمه دوم سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

باغمیران روستایی کوچک در شمال شاهین شهر با صد نفر جمعیت است.

بخش مرکزی شاهین شهر دو دهستان با مجموعا ده آبادی دارد.