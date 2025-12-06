پخش زنده
۳۰ هزار قطعه انواع ماهی زینتی در شهرستان بیضا تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، گفت: اولین واحد تولید و پرورش ماهی زینتی در بیضا با تولید سالانه ۳۰ هزار قطعه ماهی زینتی در حال بهرهبرداری است.
صدیقه مویدی گفت: این ظرفیت در بخش پرورش ماهیان زینتی وجود دارد که در یک فضای تولیدی کوچک، با سرمایه محدود و بازگشت سریع سرمایه، ماهی پرورش یابد.
او بیان کرد: ابن طرح با صرف ۲۰ میلیارد ریال از محل آورده شخصی و در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع ساخته شده است.
مویدی ادامه داد: تولید ماهیان زینتی در بیضا حدود ۱۰ گونه ماهیان زنده زا و تخمگذار بسیار با ارزش را شامل میشود که این تولیدات به طور کامل در شیراز به فروش میرسد.
او با بیان اینکه ماهیهای زینتی در سراسر جهان بسیار پرطرفدار هستند و انواع و اقسام ماهیهای زینتی که در آکواریوم نگهداری میشوند، در بازار خریداران زیادی دارد و سود خوبی را نصیب تولیدکنندگان میکنند، افزود: عمده ماهیان تولیدی در این شهرستان، از گونههای آنجل، گوپی، سورم، سوارتل و تترا است.
مویدی بیان کرد: این واحد تولید ماهیان زینتی با اشتغال مستقیم دو نفر و غیرمستقیم هشت نفر در بیضا فعالیت دارد.
او اضافه کرد: پرورش ماهیان زینتی به دلیل مصرف آب کمتر، هزینههای پایین برای راه اندازی، زود بازده بودن، وجود بازار عرضه و درآمد مناسب و امکان صادرات به کشورهای همسایه، جایگاهی ویژه برای سرمایهگذاری دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: مجوز تولید ماهیان زینتی در قالب مشاغل خانگی و پیگیری دستورالعملها، ضوابط و مقررات، مباحث مرتبط با آموزش، پیگیری قوانین و مقرراتی که در تعامل با سایر سازمانها و وزارتخانهها از جمله وزارت نیرو و دامپزشکی با سازمان شیلات ایران است، توسط وزارت کار صادر میشود.