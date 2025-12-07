اردوی جهادی راهیان خدمت در اهر

برگزاری اردوی جهادی راهیان خدمت در روستای نقدوز شهرستان اهربا حضور بیش از سی پزشک متخصص دندانپزشکی و پزشک عمومی در حال انجام است. گروه جهادی شهدای سلامت بسیج دانشجویی علوم پزشکی تبریز با مشارکت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا و ناحیه اهر، بسیج جامعه پزشکی اهر و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در روستای کم‌برخوردار نقدوز حضور یافتند و به ارائه خدمت پرداختند. این برنامه در قالب اردوی راهیان خدمت برگزار می‌شود و اردویی که با هدف گسترش عدالت در ارائه خدمات سلامت، تقویت روحیه جهادی، آشنایی نزدیک گروه‌های تخصصی با نیاز‌های واقعی مناطق محروم و ایجاد پیوند میان مردم و گروه‌های خدمت‌رسان طراحی شده است.

عکاس : سعید قاسمی