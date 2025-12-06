پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: از امروز رویداد ملی ایرانجان با محوریت معرفی ظرفیتهای استانی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا گفت: در این برنامهها تلاش کرده ایم تا استعدادها، توانمندیها و همدلی اقوام گلستان در سطح ملی برجسته شود و چهرههای شاخص استان از نخبگان و هنرمندان گرفته تا ورزشکاران و علما به مخاطبان سراسر کشور معرفی شوند.
وی افزود: این رویداد، فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایهگذاران و فعالانی است که به توسعه پایدارگلستان علاقهمندند و امیدواریم مردم با دنبال کردن برنامهها، در معرفی استان به کشور نقشآفرینی کنند.