به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا گفت: در این برنامه‌ها تلاش کرده ایم تا استعدادها، توانمندی‌ها و همدلی اقوام گلستان در سطح ملی برجسته شود و چهره‌های شاخص استان از نخبگان و هنرمندان گرفته تا ورزشکاران و علما به مخاطبان سراسر کشور معرفی شوند.

وی افزود: این رویداد، فرصتی ارزشمند برای جذب سرمایه‌گذاران و فعالانی است که به توسعه پایدارگلستان علاقه‌مندند و امیدواریم مردم با دنبال کردن برنامه‌ها، در معرفی استان به کشور نقش‌آفرینی کنند.