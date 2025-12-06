بیش از هزار و ۸۰۰ هکتار از محصولات زراعی و باغی خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵) زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای سال زراعی جاری (مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵) هزار و ۶۰۰ هکتار از محصولات زراعی و ۱۲۱ هکتار از محصولات باغی زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت.

بخشی با بیان اینکه بیمه محصولات باغی در چند روز اخیر آغاز شده و تا پایان بهمن قابل تمدید است، افزود: مهلت بیمه محصولات زراعی استان نیز تا پایان آذر ماه جاری اعلام شده است.

وی همچنین از زیرپوشش بیمه قرار گرفتن ۸۴ هزار رأس دام و ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار قطعه طیور از ابتدای سال زراعی جاری در استان خبر داد.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان جنوبی افزود: عمده بیمه محصولات زراعی مربوط به محصول جو است.

بخشی گفت: صندوق بیمه عوامل قهری از جمله سیل، تگرگ، زلزله و صاعقه و بیمای‌های نوپدید در حوزه دام را پوشش می‌دهد و در حوزه طیور نیز علاوه بر عوامل قهری معدوم سازی از سوی دامپزشکی را نیز پوشش می‌دهد.

وی گفت: در بخش محصولات باغی و زراعی نیز ۹۶ محصول زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارد.