نماینده قم به لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم شمشیربازی فرامدرن ساز پارسیان قم با کسب عنوان سومی رقابتهای لیگ دسته یک باشگاههای کشور در اسلحه فلوره، جواز حضور در فصل جدید لیگ برتر را به دست آورد.
نماینده قم با ترکیب محمد امین هفته خانکی، سید محمد مصطفی جابر، محمد حسین دهقان نصیری و علی رحیمی پور در این رقابتها به مصاف حریفان رفت و موفق به کسب عنوان سومی شد.
لیگ دسته اول شمشیربازی باشگاههای کشور با حضور ۸ تیم به میزبانی تهران برگزار شد.