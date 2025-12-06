پخش زنده
امروز: -
با ادامه کاهش بارش ها و افت سطح منابع آب زیر زمینی در استان اردبیل , مسئولان شرکت آب منطقه ای نسبت به وضعیت بحرانی ذخایر آبی هشدار داده و از شهروندان خواستند در مصرف آب مدیریت و صرفه جویی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آبگیری سدهای استان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافته است.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقهای اردبیل گفت: با توجه به کاهش بارندگیها و شرایط خشکسالی، ما وضعیت مناسبی را در ذخیره آب در پشت سدها شاهد نیستیم.
بستام افزود: در این شرایط بحرانی تنها راه مؤثر مدیریت مصرف و رعایت اصل صرفهجویی در بهرهگیری از منابع آب است که میتواند شرایط پایداری را به وجود آورد.
وی به کاهش ۳۵ درصدی ذخایر آب در پشت سدهای استان اشاره کرد و گفت: همچنان با تداوم کاهش بارندگیها در آخرین ماه پاییز، این شرایط نامطلوب را شاهد هستیم و روز به روز نیز از ذخایر سدها کاسته میشود.
بستان تصریح کرد: ۹۰ درصد بارش بارندگیها در سال زراعی جاری کاهش یافته به طوری که در ۲.۵ ماه سپری شده از پاییز کمتر از ۱۰ میلیمتر بارش باران اتفاق افتاده در حالی که در حالت طبیعی ۶۰ میلیمتر بارش در پاییز رخ میداد.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقهای اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: ما وضعیت مطلوبی را در پر شدگی مخازن سدها شاهد نیستیم ولی در سد یامچی تلاش شده با بهرهگیری از شیوههای مناسب مدیریت مصرف، همچنان ذخیره ۱۸ میلیون متر مکعب آب را در تأمین نیازمندی مردم شاهد باشیم.
بستام از تلاشها برای هدایت منابع آب چشمهها و رودخانههای بالادست سد یامچی به سمت این سد خبر داد و اضافه کرد: نسبت به سال قبل در این ایام کاهش ذخایر آب سد یامچی رخ نداده و این تنها به دلیل مدیریت مصرف است و هم اکنون نیز ۱۸ میلیون متر مکعب آب در پشت سد یامچی وجود دارد.
وی بیان کرد: با توجه به تداوم خشکسالی، همچنان از اهالی استان انتظار میرود در مصرف آب دقت بیشتری را کرده و به پایداری وضعیت تأمین آب استان کمک کنند.