سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: ناهنجاریهای بدو تولد اولین عامل مرگ کودکان زیر پنج سال استان یزد در سال جاری بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی در کمیته دانشگاهی تحلیل و بررسی موارد مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه، افزود: این ناهنجاریها عامل ۲۳ درصد مرگ کودکان زیر پنج سال بوده، سوانح و حوادث غیرعمدی با ۱۹/۵ درصد و بیماریهای دستگاه تنفسی با ۱۷/۲درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند که مشابه وضعیت کشوری میباشد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد میزان مرگ کودک زیر پنج سال نسبت به موالید همان سال، ۵/۱۴ درصد و در کشور ۶/۲ درصد میباشد.
دکتر شریفی تصریح کرد: انجام مراقبتهای پیش از بارداری به خصوص برای مادرانی که سابقه تولد فرزند با ناهنجاری دارند، توصیه به ماردان باردار و خواستار فرزند دارای سابقه تولد نوزاد ناهنجار به انجام ویزیت توسط پزشک متخصص زنان، پیگیری مستمر و کنترل علائم خطر، مصرف صحیح داروها یا عوارض بیماری در کودک و آموزش به خانوادهها توسط مراقبین سلامت، هماهنگی با مراقبین سلات جهت برقراری ارتباط با والدین و کودک در حین مراقبت جهت شناسایی موارد کودک آزاری و … از جمله مداخلات کمیته مرگ کودکان در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه میباشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، هم در این نشست بر اصلاح فرآیندها و مداخلات در بیمارستانها و مراکز درمانی جهت کاهش میزان مرگ و میر کودکان تا حدممکن تاکید کرد.