به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی در کمیته دانشگاهی تحلیل و بررسی موارد مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه، افزود: این ناهنجاری‌ها عامل ۲۳ درصد مرگ کودکان زیر پنج سال بوده، سوانح و حوادث غیرعمدی با ۱۹/۵ درصد و بیماری‌های دستگاه تنفسی با ۱۷/۲درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند که مشابه وضعیت کشوری می‌باشد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در استان یزد میزان مرگ کودک زیر پنج سال نسبت به موالید همان سال، ۵/۱۴ درصد و در کشور ۶/۲ درصد می‌باشد.

دکتر شریفی تصریح کرد: انجام مراقبت‌های پیش از بارداری به خصوص برای مادرانی که سابقه تولد فرزند با ناهنجاری دارند، توصیه به ماردان باردار و خواستار فرزند دارای سابقه تولد نوزاد ناهنجار به انجام ویزیت توسط پزشک متخصص زنان، پیگیری مستمر و کنترل علائم خطر، مصرف صحیح دارو‌ها یا عوارض بیماری در کودک و آموزش به خانواده‌ها توسط مراقبین سلامت، هماهنگی با مراقبین سلات جهت برقراری ارتباط با والدین و کودک در حین مراقبت جهت شناسایی موارد کودک آزاری و … از جمله مداخلات کمیته مرگ کودکان در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد، هم در این نشست بر اصلاح فرآیند‌ها و مداخلات در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جهت کاهش میزان مرگ و میر کودکان تا حدممکن تاکید کرد.