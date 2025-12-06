دوره آموزشی فنون پایه و متوسط موی‌تای با حضور عماد غلامی‌مقدم، مدرس انجمن موی‌تای کشور، در خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مسول کمیته موی تای استان گفت: موی‌تای یکی از رشته‌های مهم رزمی است و امیدواریم به‌زودی شاهد حضور این رشته در المپیک لس‌آنجلس باشیم.

مرتضی بادلیان با اشاره به موفقیت‌های اخیر تیم ملی افزود: در بازی‌های آسیایی بحرین عملکرد بسیار خوبی داشتیم و موفق به کسب دو نشان طلا، دو نقره و پنج برنز شدیم.

این رشته حدود ده ماه است که در خراسان شمالی راه‌اندازی شده است.