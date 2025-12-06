به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم کشاورز قم که با موفقیت در دور گروهی لیگ بسکتبال نوجوانان دختر کشور، به مرحله حذفی این رقابت‌ها راه یافته بود، در دور نخست این مرحله، به مصاف تیم جواهرآوران بجنورد رفت و در دو بازی حریف خود را شکست داد و به جمع ۱۶ تیم برتر راه یافت.

نماینده قم در بازی نخست ۸۰ - ۵۲ حریف بجنوردی را شکست داد و در بازی دوم هم ۶۳ - ۵۶ بر حریف خود غلبه کرد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.