معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: صدور و ثبت پروانه ساخت برای اغلب طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید به پایان رسیده است و تعداد محدودی از طرح‌ها باقی مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، از صدور و ثبت پروانه برای ۱۳۷ هزار و ۲۰۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد.

شهرام ملکی گفت: شهرهای بهارستان، سهند و صدرا بیشترین تعداد واحدها را با بیش از ۱۷ هزار پروانه شامل می‌شوند و بر اساس گزارش دفتر توسعه امور مسکن، برخی شهرها مانند امیرکبیر، بهارستان و صدرا عملکرد صددرصدی در صدور پروانه داشته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در حوزه قراردادهای مشارکت مدنی، ۱۰۷ هزار و ۹۲۶ واحد پروژه دارای قرارداد هستند که معادل ۷۵ درصد کل پروژه‌هاست.

شهرام ملکی گفت:شهرهای امیرکبیر، شیرین‌شهر و عالیشهر در انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملکرد بسیار مثبت داشته‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:سهند، فولادشهر، صدرا و پردیس نیز بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های خود را قرارداد بسته‌اند.

شهرام ملکی تأکید کرد: تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش می‌شود تا تمامی پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله نهایی برسند.