به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر حج و زیارت خوزستان گفت:از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه (۱۵ آذرماه) ثبت نام قطعی افرادی که در ۱۰ روز نخست مرحله پیش ثبت نام اقدام به نام نویسی کرده بودند، آغاز شد و در این مرحله باید کاروان‌های خود را برای اعزام تعیین کنند.

محمد امین یاقوت با اشاره به اینکه از روز دوشنبه (۱۷ آذرماه) افرادی که از روز یازدهم مرحله پیش ثبت نام به بعد نام نویسی کرده بودند باید در جهت تعیین کاروان و ثبت نام قطعی اقدام کنند، افزود: افرادی که در سال ۱۳۹۹ به علت کرونا موفق به حضور در سرزمین وحی و اعمال حج تمتع نشده‌اند از امروز نیز می‌توانند جهت تعیین کاروان برای اعزام به حج تمتع اقدام کنند.

وی ادامه داد: تمامی متقاضیان جهت ثبت نام قطعی و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی My.haj.ir مراجعه نمایند.