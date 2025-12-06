پخش زنده
با تزریق ۱۸ هزار واکسن تب برفکی در یک شبانه روز به دام سنگین رکورد مقابله با تب برفکی در استان اصفهان ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت شاخص R۰ در کنترل بیماریها تاکید کرد: شاخص R۰ نشان میدهد هر ویروس با چه قدرتی میتواند انتشار پیدا کند. بهعنوان مثال، ویروس آنفلوآنزای فصلی که امروز یکی از مشکلات حوزه بهداشت است، آر صفر (R۰) دو دارد. ویروس کرونا R۰ پنج دارد، اما شاخص R۰ ویروس تب برفکی ۲۵ است؛ یعنی قدرت انتشار ویروس تب برفکی حدود ۱۰ برابر ویروس آنفلوانزا و پنج برابر ویروس کرونا است. این یعنی ما با ویروسی مواجه هستیم که قدرت انتشار بسیار بالاتری دارد.
شهرام موحدی هشدار داد که تراکم بالای دامها و وجود بیش از ۶۵۰۰ کد همه گیر شناسی در استان، کنترل بیماری را به چالشی جدی تبدیل کرده است. تاکنون با اقدامات پیشگیرانه کمتر از دو درصد دامها مبتلا شدهاند، اما کوچکترین غفلت میتواند بحران را تشدید کند.
وی افزود: واکسیناسیون دام سنگین بسیار دشوارتر از واکسیناسیون انسانی است، و از ابتدای امسال تا این لحظه، بیش از ۴ میلیون دز واکسن تب برفکی علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در فضای مجازی، افراد غیرمتخصص در موضوعات تخصصی اظهار نظر میکنند، بطوریکه تشخیص کاملاً بهموقع بوده و واکسن نیز بهموقع و با تلاش سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده است.