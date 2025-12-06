سمور سنگی برای نخستین بار در شهرستان فردوس توسط همیاران افتخاری محیط زیست مشاهده و از آن عکسبرداری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌ اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردوس گفت: سمور سنگی از گونه‌های ارزشمند است که حضور آن در یک منطقه، نشانه‌ای از پویایی اکوسیستم و وجود منابع غذایی کافی برای زیست این گونه است.

شکرگزار با اشاره به این که بدون همراهی مردم، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت آنها در گزارش موارد مشاهده، حفاظت از چنین گونه‌هایی امکان‌پذیر نیست افزود: سمور سنگی یکی از گونه‌های پستانداران موجود در ایران و از راسته گوشتخواران و تیره راسو‌ها است.

به گفته وی این حیوان از گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران محسوب می‌شود که حضور آن در برخی از مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع کشور به ثبت رسیده است.

شکرگزار افزود: فعالیت این گونه بیشتر در شب بوده و جوندگانی همچون انواع موش ها، منابع اصلی غذایی حیوان بوده، ازحشرات و گیاهان نیز تغذیه می‌کند.

وی گفت: این گونه قبلا نیز در شهرستان‌های زیرکوه، خوسف و سرایان مشاهد ه و از آن نیز تصویربرداری شده است.