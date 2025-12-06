پخش زنده
به مناسبت روز جهانی خاک، همایش «خاک های سالم برای شهرهای سالم» در قوچان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عمرانی فرمانداری قوچان گفت: این همایش با مشارکت فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی و اداره محیط زیست این شهرستان و با حضور جمعی از استادان دانشگاهی و مسئولان استان و کشاورزان، در سالن همایش های فرمانداری برگزار شد.
مهندس ترابی، افزود: سخنرانان همایش با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک به عنوان یکی از اصلی ترین منابع طبیعی، بر ضرورت ترویج کشاورزی پایدار، اصلاح الگوهای کشت و ارتقای آگاهی کشاورزان نسبت به مدیریت صحیح خاک تأکید کردند.
وی ادامه داد: در این مراسم، نقش همکاری دستگاههای اجرایی، دانشگاهیان و بهره برداران بخش کشاورزی در تحقق اهداف زیست محیطی و کاهش فرسایش خاک مورد توجه قرار گرفت.