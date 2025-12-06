مدیر سازمان حج و زیارت استان یزد از آغاز مرحله قطعی‌سازی ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد واجدان شرایط از ۱۶ آذر می‌توانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir کاروان خود را انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، اشرف با اعلام آغاز مرحله قطعی‌سازی ثبت‌نام حج تمتع سال ۱۴۰۵، گفت: متقاضیانی که در پیش‌ثبت‌نام شرکت کرده و مبلغ پیش‌پرداخت را واریز نموده‌اند، می‌توانند بر اساس اطلاع‌رسانی قبلی با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل فرایند ثبت‌نام اقدام کنند.

اشرف افزود: متقاضیان استان یزد از یک‌شنبه ۱۶ آذرماه می‌توانند به‌صورت غیرحضوری وارد سامانه شده و کاروان مورد نظر خود را انتخاب و ثبت‌نام را قطعی کنند.

وی با اشاره به لزوم انتخاب دقیق کاروان، اعلام کرد: برای رعایت حقوق متقاضیان و فراهم‌شدن فرصت کافی برای بررسی کاروان‌ها، امکان انتخاب و تکمیل فرایند ثبت‌نام تا شنبه ۲۲ آذرماه فراهم است.

مدیر سازمان حج و زیارت استان یزد تأکید کرد: مدارک مورد نیاز هنگام مراجعه حضوری به دفتر مدیر کاروان شامل اصل قبض ودیعه‌گذاری اولیه و کارت ملی است.

اشرف همچنین از آماده‌سازی ۱۸ کاروان از استان یزد برای خدمت به زائران خبر داد و گفت: در سال جاری گران‌ترین کاروان ۳۹۱ میلیون تومان و ارزان‌ترین کاروان ۳۳۵ میلیون تومان تعیین شده است. به گفته وی، اولین اعزام‌ها از اوایل اردیبهشت‌ماه انجام خواهد شد.