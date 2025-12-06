پخش زنده
در پی سفرمعاون وزیر راه و شهرسازی و بازدید از شرکت تولید قیر ماهنشان در شهرستان ابهر، تعهدات مهمی برای توسعه زیرساختهای استان زنجان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر خود به استان زنجان و همچنین همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از بخشهای مختلف شرکت تولید قیر ماهنشان در شهرستان ابهر، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان این مجموعه، تولید این کارخانه را یکی از ظرفیتهای ارزشمند حوزه حملونقل کشور دانست.
بازوند با تقدیر از پیگیریهای نماینده مردم منطقه در مجلس، گفت: مطالبات مردمی که توسط نماینده مطرح میشود، در تهران نیز به صورت مستمر پیگیری می شود و این همراهی نقش مهمی در رفع مشکلات و توسعه استان دارد.
وی احداث کارخانه تولید قیر در ماهنشان را اقدامی مهم و اثرگذار ارزیابی کرد و افزود: این واحد تولیدی یکی از کارخانههای استاندارد و پیشرفته کشور در حوزه قیرسازی است و میتواند نیاز منطقه و پروژههای عمرانی را به شکل مطلوب تأمین کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه همچنین با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای حملونقل در جهان گفت: توسعه کشور در گرو توسعه راههاست. امروز رقابت جهانی در مسیر ایجاد کریدورهای حمل کالاست و کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند زیرساختهای حملونقل خود را تکمیل کنند. کریدورها تنها جابهجاکننده کالا نیستند؛ بلکه سیاست و قدرت را منتقل میکنند.
بازوند در ادامه ضمن اشاره به طرح های راهسازی منطقه، از جمله محور ۵۹ کیلومتری با آمار بالای تلفات، بر ضرورت تسریع در چهارخطهسازی محورهای پرحادثه تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف پیمانکاران و آغاز عملیات اجرایی این مسیرها در دستور کار فوری قرار دارد.
وی در پایان با تشکر از تلاشهای مدیران کارخانه و مسئولان شهرستان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی حامی طرحهای تولیدی و زیرساختی در استان زنجان است و تامین سهمیه قیر مورد نیاز طرح های منطقه در دستور کار قرار دارد.