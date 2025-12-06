پخش زنده
طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی قم امروز به طور رسمی آغاز شد که در این طرح ۱۵۰ هزار دانش آموز دو روز در هفته شیر دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این طرح با تخصیص اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و پیگیریهای استانداری و اداره کل آموزش و پرورش استان آغاز شده و قرار است تا پایان سال تحصیلی ادامه داشته باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش قم، هدف از این طرح را بهبود تغذیه دانشآموزان، جبران کاهش مصرف لبنیات در خانوادهها و کمک به رشد جسمی کودکان دانست.
محمد جواد محمدی سعید افزود: شیر به عنوان یک نوشیدنی سالم و طبیعی، نقش اثرگذاری در رشد جسمی، استحکام استخوانها و سلامت دندانهای دانشآموزان دارد و در سنین ابتدایی باید به صورت مستمر در برنامه روزانه آنها قرار گیرد.
وی تأکید کرد: کاهش توان خرید برخی خانوادهها در ماههای اخیر، دسترسی کودکان به لبنیات را دشوار کرده و اجرای این طرح میتواند بخشی از این نیاز تغذیهای را جبران کند.
آمارها نشان میدهد سرانه مصرف شیر در ایران حدود ۷۰ کیلوگرم در سال است؛ رقمی که کمتر از نصف میانگین جهانی یعنی ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم محسوب میشود. متخصصان حوزه تغذیه این فاصله را برای رشد قدی، تقویت سیستم ایمنی و سلامت عمومی کودکان نگرانکننده میدانند.
افزایش قیمت لبنیات نیز بر این کاهش مصرف تأثیر گذاشته است. تنها در پنج ماه گذشته، قیمت هر کیلو شیر خام از حدود ۲۳ هزار تومان به ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان رسیده که رشد نزدیک به ۶۰ درصدی را نشان میدهد. این روند، مصرف لبنیات در سبد غذایی برخی از خانوادهها را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، طرح توزیع شیر رایگان میتواند علاوه بر افزایش مصرف لبنیات، فرهنگسازی لازم را نیز در میان کودکان ایجاد کند.