نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: دانشجویان علاوه بر تلاش برای علم اندوزی، باید در آرمانگرایی و هدفگذاری‌های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی کشور هم مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، گفت: روز دانشجو یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲، با خون خود بر صفحه تاریخ ایران، درس آزادی‌خواهی نوشتند و وظیفه امروز دانشجویان تبیین منویات مقام معظم رهبری است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر لزوم پویایی جامعه دانشجویی، افزود: از دانشجویان انتظار می‌رود که منشا علم اندوزی و پژوهش در جامعه و همچنین تلاشگرِ عرصه‌های آرمان‌گرایی‌ها و هدفگذاری‌های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت و آبادانی کشور باشند.

وی با اشاره به گستردگی اطلاعات دانشجویان امروزی در مقایسه با دانشجویان نسل‌های قبل، اضافه کرد: دانشجویان باید به فضای جامعه و دانشگاه حساسیت بیشتری داشته باشند، اما با صبر و سعه صدر، آداب کنشگری را هم در دانشگاه و محیط‌های علمی رعایت کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه اختلافات فکری و سلیقه‌ای طبیعی و ناگزیر است، اما رسیدن این اختلافات به تقابل صحیح نیست، گفت: جریان‌های مختلف باید در دیدار‌های دانشجویی حضور پیدا کنند تا دیدگاه‌های مختلف را بتوانیم بشنویم.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: یکی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به ائمه جمعه این است که در بین مردم حضور پیدا کنند و مطالبات آن‌ها را بشنوند و در حد توان پیگیری کنند که سعی کرده‌ام این امر را اجرا کنم.

در ادامه این مراسم، جمعی از دانشجویان در خصوص مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و عقب ماندگی‌های استان و نظرات و پیشنهادات خود را در قالب مطالبه گری از مسئولان مطرح کردند.