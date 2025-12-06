پخش زنده
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تاکید بر اینکه شرکتهای دانشبنیان بازوی فکری و فناورانه صنعت آب هستند، افزود: بهرهگیری از فناوریهای نو اولویت وزارت نیرو است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی در حاشیه بازدید از غرفههای بیستویکمین نمایشگاه صنعت آب ایران با اشاره به ورود ایران به ششمین سال خشکسالی و کاهش چشمگیر منابع آبی گفت: وزارت نیرو با تمرکز بر فناوریهای نوین و هوشمندسازی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان سیاستهای مدیریت مصرف، توزیع عادلانه و بازچرخانی آب را در سطح کشور اجرا میکند.
امینی افزود: سرانه آب تجدیدپذیر کشور پیش از خشکسالیهای اخیر حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب بود، اما کاهش بارشها و وقوع چندین سال خشکسالی متوالی موجب شد این رقم در سال گذشته به ۶۶ میلیارد مترمکعب برسد.
امینی افزود: این کاهش شدید منابع آبی، ضرورت بازنگری در نحوه مصرف آب را میطلبد تا بتوان نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی را در شرایط محدودیت منابع تأمین کرد.
او تأکید کرد: به رغم کاهش بیسابقه بارشها و ذخایر سدها طی پنجاه سال اخیر با تلاش وزارت نیرو و همراهی مردم توانستیم تنشهای جدی آبی را مدیریت کنیم و اختلالی در دسترسی به آب شرب مردم ایجاد نشود.
او افزود: بهرهگیری از سامانههای تلهمتری، اسکادا و ابزارهای هوشمند اندازهگیری، اصلاح شبکههای فرسوده و نصب تجهیزات کاهنده مصرف از جمله اقدامات وزارت نیرو برای کاهش هدررفت و مدیریت بهینه آب است.
امینی با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی نقش کلیدی در تحقق مدیریت پایدار منابع آب دارند، افزود: وزارت نیرو از توسعه کنتورهای هوشمند، سامانههای بازچرخانی آب و تجهیزات کاهنده مصرف حمایت میکند تا این فناوریها با کیفیت مناسب و قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شیوهنامههای جدید وزارت نیرو که مشترکان و سازندگان را به استفاده از آب خاکستری، پساب و آب باران تشویق میکند گفت: این سیاست با همکاری سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط دنبال میشود تا ضمن افزایش بهرهوری، توسعه پایدار منابع آب کشور تضمین شود.