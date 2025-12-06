پخش زنده
امروز: -
ناظر گمرکات آذربایجان غربی اعلام کرد که طی هشتماهه نخست سال جاری، مجموع صادرات ثبتشده از گمرکات این استان به ۴ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۷۸ تن رسیده و ارزش آن بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خالد جنگجو با اشاره به افزایش صادرات نسبت به دوره مشابه سال گذشته توضیح داد: صادرات امسال از نظر وزن ۲۳ درصد و از لحاظ ارزش ۲۵ درصد رشد داشته است.
بر اساس گفتههای وی، از این میزان، حدود ۲ میلیون و ۹۸۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار، مربوط به کالاهای صادرشده از خود گمرکات استان است.
به گفته جنگجو، سال گذشته در همین بازه زمانی حدود ۲ میلیون و ۹۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده بود که مقایسه این ارقام نشاندهنده رشد ۴۲ درصدی وزن و جهش ۵۷ درصدی ارزش صادرات امسال است.
وی همچنین افزود: بخشی از صادرات انجامشده شامل کالاهایی است که از سوی سایر گمرکات کشور از طریق گمرکات آذربایجان غربی صادر شدهاند. این بخش امسال به یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۶۶۰ تن با ارزشی بیش از ۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی یک درصد و از نظر ارزشی ۵ درصد افزایش را نشان میدهد.