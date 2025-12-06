پخش زنده
مستند «از یاد رفته» به همت اداره کل تامین و رسانه بینالملل به بخش نهایی دهمین دوره جشنواره بینالمللی اجتماعی– محیط زیستی Planeta Doc در کشور برزیل راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این دوره از جشنواره بینالمللی فیلم اجتماعی – محیط زیستی PLANETADOC در مرکز فرهنگ شهر فلوریانوپولیس برزیل از ۲۴ نوامبر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۳ تا ۱۵ آذر) در حال برگزاری است و شامل مجموعهای از نشستها، نمایشهای موضوعی و برنامههای ویژه مرتبط با چالشهای زیستمحیطی معاصر است.
مستند «از یاد رفته» به کارگردانی سعید نبی و مریم خدیوی با حضور یافتن در این رویداد، گامی مهم برای معرفی ظرفیتهای مستندسازی محیطزیست ایران و بازتاب دیدگاه فیلمسازان ایرانی نسبت به چالشهای محیط زیستی جهان محسوب میشود.
جشنواره بینالمللی فیلم اجتماعی – محیط زیستی PLANETADOC یکی از مهمترین رویدادهای آمریکای لاتین در حوزه سینمای محیط زیست به شمار میرود که در این دوره در سه بخش تغییرات آب و هوایی، مردم بومی و عدالت محیط زیستی با هدف ترویج آگاهی زیستمحیطی، حمایت از آثار خلاقانه مرتبط با مسائل اکولوژیکی، و جلب توجه مردم و تصمیمسازان به چالشهای محیطزیستی جهان برگزار میشود.
اداره کل تامین و رسانه بینالملل سیما عرضه بین المللی این فیلم را برعهده دارد.
مستندِ روایی «از یاد رفته» به زندگی واقعی عبدالکاظم ساکی، قهرمان نامدار جهان و پارالمپیک، میپردازد؛ ورزشکاری که در کنار تالاب هورالعظیم روزگار میگذراند و هر صبح در جوار این پهنه آبی تمرین میکند تا توان جسمانی خود را در بالاترین سطح نگه دارد.
این مستند تاکنون در جشنوارههای «جشنواره فیلم مصری آمریکایی»، «جشنواره فیلم جهانی کلکته» و «جشنواره فیلم محیط زیستی روسیه» برگزیده شده است.