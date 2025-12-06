به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید موسوی با اشاره به شاخص کیفیت هوا در شهر‌های استان گفت: شاخص لحظه‌ای مهاباد در ساعت ۱۱ صبح شنبه ۱۵ آذر ۱۶۱ و در وضعیت ناسالم بوده و شاخص ۲۴ ساعته این شهرستان نیز عددی ناسالم را نشان می‌دهد.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا در همین ساعت برای خوی ۱۱۰ و برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شده است. سایر شهر‌های استان که دارای دستگاه سنجش آلودگی هوا هستند، کیفیت هوای قابل قبول تا پاک دارند.

موسوی با تأکید بر نقش مردم در کاهش آلودگی هوا گفت: رعایت نکات ساده‌ای مانند مصرف بهینه انرژی، کاهش تولید پسماند و استفاده صحیح از منابع می‌تواند به حفظ کیفیت هوا و سلامت شهروندان کمک کند و به محیط زیست استان احترام بگذارد.