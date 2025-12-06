پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از کشف ۶ دستگاه استخراج رمز ارز و ۱۳ عدد پاور در بازرسی از یک واحد مسکونی در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار سعید مطهریزاده گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای مبارزه با قاچاق تجهیزات تولید رمز ارز و پیشگیری از هدررفت انرژی، با کسب اطلاعات و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی یک واحد مسکونی شدند که بهصورت غیرقانونی اقدام به استخراج رمز ارز میکرد.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این محل، ۶ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) و ۱۳ عدد پاور را کشف و یک نفر متهم را در این رابطه دستگیر کردند.
سردار مطهریزاده با بیان اینکه ارزش تجهیزات مکشوفه حدود ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، ادامه داد: استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمز ارز علاوه بر خسارت به شبکه برق، موجب تضییع حقوق عمومی میشود و پلیس در این حوزه با هیچگونه تخلفی مماشات نخواهد کرد.