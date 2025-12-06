پخش زنده
امروز: -
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) توسعه زنجیره مس را در اولویت برنامههای خود قرار داده تا با بهرهبرداری بیشتر از ذخایر، تولید را ۳ تا ۴ برابر افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، با هدف تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت، توجه نهادهای حاکمیتی به صنایع معدنی افزایش یافته است. در بین مواد معدنی، آهن و مس بیشترین سهم را در برنامههای کلان دارند؛ مس به دلیل ارزش افزوده بالا و ظرفیتهای توسعهای اولویت ویژه ایمیدرو را کسب کرده است.
نرخ بهرهبرداری از ذخایر مس در کشور ۰.۶ درصد است، در حالی که متوسط جهانی ۲.۲ درصد است که فرصتی برای ۳ تا ۴ برابر کردن تولید مس فراهم میکند. ایمیدرو طرح جامع مس کشور را تدوین کرده که در سال ۱۴۰۱ رونمایی شد و اکنون کاملترین نقشه راه این صنعت است.
ایمیدرو با همکاری شرکت ملی صنایع مس ایران، بر ارتقای بهرهوری بالادست زنجیره مس تمرکز دارد و برنامههایی برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و رفع چالشهای پاییندست اجرا میکند. مطالعات عارضهیابی بخش پاییندست در حال انجام است تا برنامههای عملیاتی برای افزایش ظرفیت تولید تدوین شود.
مطالعات طرح جامع مس کشور نخستینبار در آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شد و نسخه اولیه آن در تیرماه ۱۴۰۱ برای دریافت نظرات در اختیار ذینفعان قرار گرفت.دفتر توسعه و بهرهبرداری صنایع معدنی ایمیدرو، بهعنوان متولی تدوین طرحهای جامع مس و آلومینیوم، با هدایت معاونت طرحهای معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، از شهریور ۱۴۰۲ فرآیند پایش طرح را با هدف بهروزرسانی نتایج، اعمال نظرات کارشناسی ذینفعان، بررسی میزان پیشرفت برنامههای عملیاتی و آسیبشناسی موانع اجرایی آغاز کرد و در آبان ۱۴۰۳ به پایان رساند.
با تصویب نهایی این طرح و درج آن در سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور (بند «ت» ماده ۴۸ برنامه پنجساله هفتم توسعه)، زمینه لازم برای پیادهسازی مؤثر آن فراهم شود.
این سند میتواند مسیر ارتقای بهرهوری در حوزههای اکتشاف، تولید، توسعه و بازاریابی را هموار کرده و در کنار در نظر گرفتن الزامات سیاسی، اقتصادی، فنی، اجتماعی و زیستمحیطی، به توسعه همهجانبه صنعت مس کمک کند.
با توجه به شناسایی فلز مس بهعنوان مهمترین ماده معدنی کشور در مطالعات جامع پیشین و قرار گرفتن آن در فهرست مواد بحرانی کشورهای توسعهیافته، رشد تقاضای جهانی برای مس در صنایع آیندهمحور همچون خودروهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر، لزوم توجه بیش از پیش حاکمیت به این فلز را دوچندان کرده است. از اینرو، در صورت برنامهریزی دقیق در صنایع نوظهور، صنعت مس کشور میتواند نقش مؤثری در تأمین نیاز این حوزهها و خلق ارزشافزوده ایفا کند.