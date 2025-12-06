به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای شهر سرخس گفت: کمبود پزشک متخصص به‌ ویژه در حوزه زنان و کودکان، فرسودگی ناوگان آمبولانس‌های اورژانس، ضعف تجهیزات بیمارستانی و کمبود دارو‌های ضروری را از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت در سرخس عنوان کرد.

مهدی علی میرزایی، افزود: راهکار‌هایی از جمله راه‌ اندازی مرکز جامع سلامت شبانه‌روزی، ایجاد مشوق برای ماندگاری پزشکان متخصص، توسعه مرکز دیالیز بیمارستان، ارائه کرد.

وی ادامه داد: نیاز شهرستان درتامین شیرخشک از ضروریت‌های است و همچنین راه‌اندازی کلینیک‌های سیار در مناطق کم‌ برخوردار و به فعال‌سازی بال چپ بیمارستان اقدام شود.

علی میرزایی گفت: دیگر اعضای شورای اسلامی شهرستان سرخس نیز با اشاره به چالش‌های حوزه بهداشت و درمان، خواستار رفع این مشکلات شدند و بر پیگیری مستمر مطالبات تا حصول نتیجه تأکید کردند.

دکتر فاطمه رجب‌نیا، رئیس شبکه بهداشت و درمان سرخس، نیز در این نشست گفت: ۷ پزشک متخصص جدید به شهرستان وارد می شوند و این اقدام را گامی مؤثر در بهبود دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی درمانی است. وی همچنین بر ضرورت تکمیل و تجهیز بخش بال چپ بیمارستان لقمان حکیم سرخس تأکید کرد.

در ابتدای این نشست، اعضای شورای شهرستان سرخس با حضور در اورژانس بیمارستان لقمان حکیم، از نزدیک با بیماران، پرستاران، کادر درمان و کارکنان بیمارستان دیدار کرده و از تلاش‌های آنان قدردانی کردند.