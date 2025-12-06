به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس جزئیات برنامه‌های بزرگداشت سالروز شهادت شهید محراب حضرت آیت‌الله حاج سیدعبدالحسین دستغیب را اعلام و از عموم مردم و مسئولان برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک مکان گفت: این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از مراسم و همایش‌ها است که از روز سه‌شنبه، ۱۸ آذر، آغاز خواهد شد.

حسین ملک مکان تصریح کرد: نخستین مراسم بزرگداشت این شهید والامقام بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد شهید آیت‌الله دستغیب واقع در خیابان معادلی‌آباد برگزار خواهد شد. همچنین مراسم گلباران و تقدیم دسته گل به مزار شهید آیت‌الله دستغیب با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و دیگر مسئولان و مدیران، روز چهارشنبه ۱۹ آذر، از ساعت هشت صبح در جوار مضجع شریف شهید برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم اصلی و محوری بزرگداشت شهید دستغیب روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، بلافاصله پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع عتیق برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رفیعی سخنرانی خواهد کرد.

همچنین یک سمینار علمی با موضوع بررسی روش شهید دستغیب در تفسیر قرآن کریم با حضور اساتید حوزه و دانشگاه روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، از ساعت ۹:۳۰ صبح در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار می‌شود.

آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، نماینده امام (ره) در فارس و امام جمعه فقید شیراز، سومین شهید محراب انقلاب اسلامی است که بیستم آذر ۱۳۶۰ به دست منافقان و در سنگر نماز جمعه به شهادت رسید.