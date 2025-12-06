نماگر اصلی بازار سرمایه شنبه ۱۵ آذر ۶۶ هزار و ۹۳۲ واحد معادل ۱.۹۸ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۸۸ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۳ هزار و ۶۲۲ واحدی معادل ۱.۴۲ درصد در سطح ۹۷۳ هزار و ۵۹۳ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۱۲ هزار و ۳۰ میلیارد تومان رسید.

شاخص کل در ادامه روند مثبت هفته گذشته، امروز هم با روندی افزایشی پر قدرت همراه شد.

بازار با افزایش تقاضا در گروه‌های بانکی فلزات اساسی و خودرویی همراه شد و نماد‌های گروه پالایشی / فراورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی نیز به تدریج به سمت صف خرید رفتند و در مجموع در پیان معاملات ۸۰ درصد سهام سبز پوش شدند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص داشت.

بیشترین ارزش معاملات نیز مربوط به گروه فلزات و محصولات شیمیایی بود.