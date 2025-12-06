پخش زنده
امروز: -
تیم ملی پاراوزنه برداری دختران در ایران در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی۲۰۲۵ با ۸ ورزشکار شرکت میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا پولادی جرفی، مهدیه احسانی، الناز متقی، مهدیه محمدی، سمانه صادقی حصار، عطیه سادات حسینی، فاطمه ایمانی گلبوس و نیایش سلیمی فینی ترکیب تیم ملی را تشکیل میدهند. معصومه سادات بابایی سرمربی و صائبه عباس زاده مربی تیم ملی هدایت ملی پوشان را بر عهده دارند و مژگان نصیری نیز به عنوان سرپرست تیم معرفی شده است.
رضا حسینوند، رضا عنایتالهی، محمد کریمنیا، سید امیرعلی رشیدیمهر، حسن محمد حسینپور جلودار، امیرحسین شریفی، علیرضا سهرابی، مانی سعیدی، امیرعلی اسحاقنیا، سید محمدحسن فقیهی، محمدجواد نصیریمقدم، امیرحسین زارع و ابوالفضل میرزایی.