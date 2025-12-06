پخش زنده
مدیرکل حج و زیارت مازندران از آغاز ثبتنام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا (یکشنبه) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل حج و زیارت مازندران از آغاز ثبتنام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا (یکشنبه) برای متقاضیانی که در ده روز اول آبان ماه پیشثبتنام کردهاند، خبر داد.
اسماعیلی گفت: این افراد از ساعت ۱۰ صبح فردا میتوانند با مراجعه به سامانه my.haj.ir، ضمن قطعی کردن ثبتنام، کاروان مورد نظر خود را نیز انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه سهمیه مازندران در حج تمتع پیش رو ۲۷ کاروان و به تعداد ۴۱۰۰ نفر است، افزود: متقاضیان باید در حین ثبتنام قطعی، مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنند.
مدیرکل حج و زیارت مازندران هشدار داد: افرادی که تا ۲۲ آذر ماه ثبتنام قطعی خود را انجام ندهند، جای خود را از دست خواهند داد. وی تصریح کرد: برای تکمیل ظرفیت استان، ناگزیر هستیم افراد بعدی را در اولویت قرار دهیم.
اسماعیلی در پایان توضیح داد: متقاضیانی که پس از ده روز اول نسبت به پیشثبتنام اقدام کردهاند، از تاریخ ۱۸ آذر میتوانند برای ثبتنام قطعی اقدام کنند.