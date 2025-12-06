پخش زنده
مدیر حج و زیارت خوزستان از آغاز ثبت نام نهایی حج تمتع ۱۴۰۵ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد امین یاقوت مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۱۵ آذرماه ثبت نام قطعی افرادی که در ۱۰ روز نخست مرحله پیش ثبت نام اقدام به نام نویسی کرده بودند، آغاز شد و در این مرحله باید کاروانهای خود را برای اعزام تعیین کنند.
او افزود: از روز دوشنبه ۱۷ آذر افرادی که از روز یازدهم مرحله پیش ثبت نام به بعد نام نویسی کرده بودند باید در جهت تعیین کاروان و ثبت نام قطعی اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت خوزستان ادامه داد: افرادی که در سال ۱۳۹۹ به علت کرونا موفق به حضور در سرزمین وحی و اعمال حج تمتع نشدهاند از امروز میتوانند جهت تعیین کاروان برای اعزام به حج تمتع اقدام کنند.
او گفت: تمامی متقاضیان جهت ثبت نام قطعی و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی My.haj.ir مراجعه کنند.