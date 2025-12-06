پخش زنده
امروز: -
صبح امروز چهار نفر از اعضای یک خانواده در پی حادثهای ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن در یکی از واحدهای مسکونی شهرستان سملقان دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این حادثه ساعت۸:۲۰ پانزدهم آذرماه به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی به محل اعزام شد.
به گفته رحتمی، اعضای این خانواده در لحظات نخست دچار علائمی مانند سردرد، تهوع و ضعف شدید شده بودند و پس از تماس با اورژانس، اقدامات درمانی اولیه در محل برای هر چهار نفر انجام گرفت.
وی اظهار کرد: این افراد با آمبولانس اورژانس برای ادامه درمان تخصصی و مراقبتهای بیشتر به بیمارستان پورسینا در آشخانه منتقل شدند و خوشبختانه مداخله بهموقع از تشدید وضعیت آنان جلوگیری کرد.
رحتمی با اشاره به افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرد سال گفت: بیتوجهی به ایمنی وسایل گرمایشی، انسداد دودکشها و تهویه نامناسب از مهمترین عوامل بروز مسمومیتهای ناشی از مونوکسیدکربن است.
ضروری است شهروندان پیش از راهاندازی وسایل گرمایشی از سلامت کامل دودکشها و تهویه اطمینان حاصل کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان تأکید کرد: نصب هشداردهندههای گاز، بررسی دورهای مسیر خروج دود و پرهیز از استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد میتواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری کند.