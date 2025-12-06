پخش زنده
تعاونیهای فعال خراسان جنوبی در سال جاری موفق به ثبت ۱۷ میلیون و ۴۹۶ هزار دلار صادرات شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، گفت: این رقم نشاندهنده رشد چشمگیر ظرفیت تولید و توسعه بازار تعاونیهای استان در سطح منطقهای و بینالمللی است.
اشرفی گفت: این مقدار صادرات از ۲۱ تعاونی صادراتی استان انجام شده است.
وی عسل، زعفران، زرینک، سنگ، جاجیم، رب، ربنوس، فرش دستباف، جوجه یکروزه و فرآوردههای مرتبط با طیور را از جمله کالاهای تولیدی صادراتی استان برشمرد و افزود: این تنوع محصول، نشاندهنده توانمندی بخش تعاون در ورود به بازارهای جهانی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مقصد این صادرات کشورهایی از جمله افغانستان، عراق، عمان، قطر، امارات، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای حوزه خلیجفارس و آفریقای جنوبی بوده است.
اشرفی همچنین نقش حمایتهای دولتی از جمله ارائه آموزشهای تخصصی، تسهیلات مالی، مشاوره بازرگانی، تقویت زیرساختهای صادراتی و رفع موانع گمرکی را در افزایش صادرات تعاونیها اثرگذار دانست.
وی توسعه برندسازی بینالمللی، بهبود بستهبندی، استفاده از تجارت دیجیتال، حضور فعال در نمایشگاههای خارجی و تقویت زنجیره ارزش تولید را از مهمترین عوامل تداوم رشد صادرات در سالهای آینده برشمرد و گفت: استان خراسان جنوبی ظرفیت آن را دارد که با اتکا بر توان تعاونیها، سهم پایدار و قابلتوجهی در بازارهای جهانی کسب کند.