پخش زنده
امروز: -
رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان از فراهم آمدن امکان زایمان در آب در بخش LDR این بیمارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر مریم باقری رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان گفت: با هدف ارتقای کیفیت خدمات مامایی و ایجاد تجربهای آرام و ایمن و کمدرد برای مادران باردار، امکان زایمان در آب در بخش LDR بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان راهاندازی و فعال شده است.
او افزود: ایجاد امکان زایمان در آب گامی برای توسعه خدمات مادر و کودک و ارتقای کیفیت زایمان طبیعی است و امیدواریم با این خدمت، مادران تجربهای همراه با آرامش، امنیت و رضایتمندی بیشتر داشته باشند.
رئیس بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان گفت: در این مرکز، زایمان بدون درد با بیحسی از طریق اسپینال نیز به همت متخصصان بیهوشی و زنان و زایمان فعال شده است.