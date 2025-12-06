خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شانا، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران، درباره تأمین سوخت نیروگاه‌های استان تهران اظهار کرد: تاکنون ۸۵ درصد از نفت‌گاز تحویلی به نیروگاه‌های این استان از نوع یورو ۴ بوده و نیروگاه گازی ری در جنوب تهران تاکنون تنها از گاز طبیعی استفاده کرده و سوخت مایع دریافت نکرده است. به گزارشو به نقل از شانا، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت ایران، درباره تأمین سوخت نیروگاه‌های استان تهران اظهار کرد: تاکنون ۸۵ درصد از نفت‌گاز تحویلی به نیروگاه‌های این استان از نوع یورو ۴ بوده و نیروگاه گازی ری در جنوب تهران تاکنون تنها از گاز طبیعی استفاده کرده و سوخت مایع دریافت نکرده است.

وی افزود: بر اساس توافق با سازمان محیط زیست، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده بود تا ۵۰ درصد نفت‌گاز یورو ۴ به نیروگاه‌های استان تهران تحویل دهد که هم‌اکنون به گواه آمار موجود، نفت‌گاز یورو ۴ تحویلی به این نیروگاه‌ها بیش از تعهدات بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه نیروگاه پرند در جنوب‌غرب تهران و در نزدیکی مرز استان مرکزی، تاکنون بیش از ۳۱ میلیون لیتر نفت‌گاز یورو ۴ و ۲۶ میلیون لیتر نفت‌گاز معمولی دریافت کرده است، گفت: بر این اساس، بیش از ۵۳ درصد نفت‌گاز تحویلی به این نیروگاه یورو ۴ بوده است.

ویس‌کرمی با اعلام اینکه نیروگاه دماوند از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۰۰ میلیون لیتر نفت‌گاز یورو ۴ و تنها ۱۰ میلیون لیتر نفت‌گاز معمولی دریافت کرده است، تصریح کرد: به این ترتیب حدود ۹۷ درصد سوخت تحویلی به این نیروگاه از نوع نفت‌گاز یورو ۴ بوده که بیش از تعهد تعیین‌شده با سازمان محیط زیست است.