وزیر میراث‌فرهنگی در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی خمین گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی اندیشه امام‌خمینی (ره) برای صیانت از هویت، انسجام و بنیان‌های فرهنگی جامعه هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در آیین افتتاحیه هفته فرهنگی خمین با عنوان «بر آستان آفتاب» که با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان برگزار شد، سخنرانی خود را با تجلیل از مقام شهدا آغاز کرد و گفت: اگر امروز امنیت و آرامش داریم، همه ما مدیون خون شهدا هستیم و راه آنان باید در عمل امتداد یابد. او تاکید کرد: شهدا «مرجعیت فکری و اخلاقی» ایران‌اند و خانواده‌های آنان «چشم و چراغ ملت» محسوب می‌شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به فاصله گرفتن جامعه از گفتمان امام‌خمینی (ره) اظهار کرد: برای تحلیل بسیاری از چالش‌های فرهنگی و اخلاقی امروز، باید دوباره به اندیشه امام (ره) رجوع کنیم. امام معمار هویت نوین ایران بود؛ هویتی که از سال ۴۲ پایه‌گذاری شد و شاکله انقلاب اسلامی را ساخت.

به گفته او، دوری از این گفتمان بخشی از ریشه‌های آسیب‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی امروز را شکل داده است و بازگشت به آن ضرورتی ملی محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری تاکید کرد: در اندیشه امام (ره)، قدرت ایران بر پایه «قدرت نرم» تعریف می‌شود و توجه به فرهنگ، اخلاق، عرفان و انسان‌سازی در کانون نگاه ایشان قرار دارد.

او گفت: توسعه انسانی در دیدگاه امام مقدم بر توسعه اقتصادی است و هرجا از این مسیر فاصله گرفته‌ایم، دچار چالش شده‌ایم.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه یکی از پایه‌های گفتمان امام (ره)، «انسجام و همدلی» است، اظهار کرد: در نگاه امام، همه ایرانیان فارغ از قومیت، مذهب و جنسیت دارای جایگاه برابرند و تفرقه در اندیشه ایشان جایی ندارد.

او مقاومت ملت ایران در دوره‌های اخیر را نشانه‌ای روشن از توان انسجام ملی دانست و تاکید کرد که همین انسجام، کشور را در برابر تهدید‌ها مصون کرده است.

صالحی‌امیری عنصر «سازگاری» را از ارکان مکتب امام معرفی کرد و گفت: امام چه در سطح فردی، چه در خانواده و چه در جامعه، بر سازگاری، همدردی و هم‌گرایی تاکید داشتند و بازگشت به این سبک زندگی فرهنگی، لازمه عبور از چالش‌های امروز است.

او افزود: ایران برای تداوم مسیر مقاومت و پیشرفت، همچنان نیازمند این نگاه فرهنگی است.

وزیر میراث‌فرهنگی که پیش از مراسم از بیت تاریخی امام (ره) در خمین بازدید کرده بود، این مکان‌ها را حامل روح معنوی و فکری امام دانست و گفت: این خانه‌ها خشت و گل نیستند؛ روح دارند و با انسان سخن می‌گویند. صیانت از این بناها، پاسداشت اندیشه و هویت ملی است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: راه عبور از چالش‌ها و رسیدن به افق‌های بلند، بازگشت به اندیشه امام است. این اندیشه هرگز کهنه نمی‌شود و باید به زبان نسل جوان بازتولید شود.