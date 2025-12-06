به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با اعلام آمادگی کامل زیرساخت‌های ارتباطی استان برای سال تحصیلی جدید، گفت: تمهیدات لازم برای پایداری شبکه و افزایش پهنای باند در ساعات تدریس آنلاین اندیشیده شده است.

اسماعیل اعزی در حاشیه جلسه شورای مدیران فاوای استان، ضمن تشریح وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، از وضعیت مطلوب و پایدار شبکه در سراسر استان خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: این طرح در ۱۵ شهر مازندران به بهره‌برداری رسیده و متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه IRANFTTX.IR برای دریافت خدمات اقدام کنند. هم‌اکنون این طرح در ۱۰ شهر دیگر نیز به صورت همزمان در حال اجراست.

مدیرکل ارتباطات مازندران افزود: در حال حاضر کلیه شهرهای استان به شبکه ثابت بر بستر ADSL، VDSL، اینترنت بی‌سیم و وایرلس متصل هستند و از پوشش کامل نسل سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند. همچنین نسل پنجم تلفن همراه در ۴ شهر استان راه‌اندازی شده و اجرای آن ادامه دارد.

اعزی با تأکید بر اهمیت پایداری شبکه در ساعات آموزش آنلاین، اظهار داشت: اداره کل ارتباطات استان پیگیری‌های لازم را از طریق شرکت‌های زیرساخت، مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش پهنای باند در صورت نیاز انجام داده و مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت.

وی در پایان خطاب به خانواده‌ها توصیه کرد: ضروری است در کنار استفاده از بسترهای آموزش آنلاین مدارس، با توجه به همکاری صداوسیما با وزارت آموزش و پرورش، از برنامه‌های درسی شبکه آموزش نیز استفاده شود. این کار به کاهش فشار بر پهنای باند و تضمین دسترسی پایدار برای همه کمک می‌کند.