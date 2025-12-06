پخش زنده
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: مصرف واقعی ماینرهای غیرمجاز بین ۱۴۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برآورد میشود و تأمین ۲ هزار مگاوات بار پنهان، معادل تولید ۳ واحد نیروگاه اتمی بوشهر برق نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد الهداد با بیان اینکه تولید برق کشور عمدتاً بر پایه گاز و گازوئیل است، توضیح داد: برای تأمین هزار مگاوات مصرف ماینرهای غیرمجاز، روزانه ۶ میلیون لیتر گازوئیل باید در نیروگاهها سوزانده شود؛ و اگر میزان مصرف به سه هزار مگاوات برسد، این رقم به ۱۸ میلیون لیتر در روز افزایش مییابد.
وی افزود: هر کیلوواتساعت برق از نیروگاههای حرارتی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ گرم آلاینده تولید میکند؛ بنابراین استخراج غیرمجاز رمزارز در فصل سرد مستقیماً موجب تشدید آلودگی هوا میشود.
افزایش تلفات، خاموشی و خسارات سنگین به شبکه
معاون شرکت توانیر با اشاره به اثرگذاری این بار غیرمتعارف بر کیفیت شبکه گفت: مصرف ۲۴ ساعته و پیوسته ماینرها باعث افزایش تلفات، افت ولتاژ، خاموشیهای پراکنده و سوختن ترانسهای گرانقیمت میشود. در مناطق گرمسیری برخی ترانسها سالانه چند بار میسوزند.
الهداد همچنین به وقوع بیش از ۳۰ آتشسوزی خانگی و تجاری در سال جاری بهدلیل گرمای ۸۰ درجهای دستگاههای ماینر اشاره کرد و گفت: احتمالاً تعداد واقعی بیشتر از آمار اعلامشده است.
۵۰ درصد کشفیات با گزارش مردم
به گفته این مقام مسوول در توانیر، نیمی از کشفیات حاصل گزارشهای مردمی بوده است: افت ولتاژ، نوسان برق و سوختن وسایل برقی اولین نشانههایی است که همسایهها مشاهده میکنند. تمامی گزارشها از طریق سامانه ۱۵۲۱ محرمانه ثبت و پیگیری میشود.
ورود پلیس با حکم قضایی / کشف ۳۶ هزار ماینر
در این برنامه، سردار سهاب بهرامی جانشین پلیس امنیت اقتصادی نیز اعلام کرد: در یک سال اخیر و در راستای تفاهمنامه مشترک با وزارت نیرو، ۳۶ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف شده است. ورود به اماکن تنها با اذن قضایی انجام میشود و تاکنون دادستانیها همکاری کامل داشتهاند.
وی افزود: فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز در حال حاضر یکی از اولویتهای پلیس در سطح ملی است.
ظرفیت تخلف بسیار فراتر از توان نیروهای اجرایی است
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در واکنش به حجم بالای تخلفات گفت: برآورد میشود حدود ۱۰۰ هزار مرکز درگیر فعالیت غیرمجاز باشند. این حجم از تخلف بیش از توان نیروی انسانی توانیر، پلیس، دستگاه قضایی و حتی ظرفیت لجستیکی موجود است. به همین دلیل روند رسیدگیها زمانبر است.
وی افزود: متخلفان پس از انجام هوشمندسازی شبکه، برای دور زدن نظارت، به استفاده از ژنراتورهای گازسوز و گازوئیلی روی آوردهاند و این مسئله اکنون کل زنجیره انرژی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
مسیر قانونی؛ احداث نیروگاه خورشیدی ۵ برابر ظرفیت مصرف
اله داد درباره سازوکار قانونی فعالیت رمزارز گفت: طبق دستورالعمل وزارت نیرو، هر مزرعه رمزارز میتواند در صورت احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج برابر مصرف خود، مجوز فعالیت قانونی دریافت کند. توانیر، ساتبا و وزارت صمت آمادگی کامل برای صدور سریع مجوزها را دارند.
ممنوعیت کامل استخراج در مناطق غیرصنعتی
الهداد بار دیگر تأکید کرد: استخراج رمزارز (حتی با برق خورشیدی) تنها در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه و آزاد مجاز است.
هرگونه فعالیت در منازل، واحدهای تجاری، صنعتی کوچک، کشاورزی، اداری و روستایی کاملاً غیرقانونی است.
کنترل ماینرهای غیرمجاز، پیششرط مدیریت ناترازی
وی در پایان گفت: مصرف پنهان ماینرهای غیرمجاز، مدیریت شبکه را بهشدت دشوار کرده است. کنترل این بخش یک ضرورت ملی است و بدون اصلاح اقتصاد برق، تقویت نظارت، توسعه شبکه هوشمند و همکاری جدی دستگاه قضایی و انتظامی، حل ناترازی امکانپذیر نیست.