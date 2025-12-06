مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد: گام نخست از پنجمین مرحله طرح کالابرگ الکترونیک از امروز، با شارژ حساب سرپرستان خانوار دهک‌های یک تا سه تحت پوشش نهاد‌های حمایتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، زینل پور گفت: مبلغ اعتبار این مرحله برای هر نفر ۶۲۳ هزار تومان است که نسبت به دوره گذشته، ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: خانوار‌های مشمول می‌توانند تا پایان آذرماه با مراجعه به دو هزار و ۲۰۰ فروشگاه عضو طرح در استان یزد، خرید خود را انجام دهند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت:همچنین دو گروه دیگر از جامعه هدف شامل:دهک‌های یک تا سه غیرتحت‌پوشش و دهک‌های چهار تا پنج در مرحله بعدی و طی دو هفته آینده مشمول دریافت اعتبار کالابرگ خواهند شد.

زینل پور افزود: شهروندان می‌توانند از چهار روش برنامه شاد، کد دستوری **#۱۴۶۳۵۰۰۱۵***، بخش کالابرگ در اپلیکیشن بله ودریافت فیش از فروشگاه‌های عضو طرح از میزان اعتبار خود مطلع شوند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: همچنین مرحله جدید طرح یسنا نیز از هشتم آذرماه در سراسر کشور آغاز شده است. این طرح ویژه دهک‌های یک تا پنج، مادران باردار و خانواده‌های دارای کودک زیر دو سال است.

زینل پور افزود: در این طرح، برای هر مادر باردار یا کودک زیر دو سال، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه در نظر گرفته شده که قابل هزینه‌کرد در فروشگاه‌های عضو طرح برای تهیه کالا‌های اساسی به‌همراه سه قلم جدید شامل انواع آجیل و مغزیجات و پوشاک کودک خواهد بود.