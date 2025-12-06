به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس کل دادگستری استان زنجان، در حاشیه بازدید از حوزه‌های برگزاری آزمون کادر اداری قوه‌قضائیه که در دانشگاه زنجان گفت: در راستای اجرای مفاد ماده (۶) قانون شورا‌های حل اختلاف و مجوز تخصیص سازمان اداری و استخدامی و ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و همزمان با سراسر کشور آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه جمعه ۱۴ آذر با شرکت ۱۳۹۰ نفر در زنجان برگزار شد.

حجت الاسلام فرجی برحق افزود: از مجموع شرکت کنندگان تعداد ۷۲نفر پس از قبولی در آزمون و طی فرایند مصاحبه علمی، تخصصی و روانشناسی جذب دادگاه‌های صلح استان خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان افزود: نتایج آزمون کتبی طرف دو ماه آینده و به صورت ۲برابر ظرفیت اعلام خواهد شد، گفت: در مجموع تعداد ۷۲ نفر در ۵ رشته شغلی بعد از قبولی در آزمون و انجام مراحل گزینش در مرکز استان و حوزه‌های قضایی اعم از شهرستان‌ها و بخش‌ها جذب خواهند شد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از جهاددانشگاهی زنجان و عوامل برگزارکننده آزمون، خاطرنشان کرد: در بازدید از حوزه‌های آزمون شاهد رعایت کامل شیوه‌نامه‌های برگزاری آزمون اعم از برقراری نظم و امنیت بسیار خوب بودیم.