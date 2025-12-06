پخش زنده
نائب رئیس شورای شهر اهواز زمان برگزاری جلسه انتخاب شهردار را دوشنبه ۱۷ آذرماه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیمدد هاشمپور با اشاره به روند انتخاب شهردار اهواز اظهار کرد: پس از استعفای رضا امینی شهردار اهواز در ۲۱ آبان ماه، حدود ۶۰ ساعت جلسه غیررسمی برای انتخاب شهردار برگزار شد.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده در این جلسهها، تعداد گزینهها از ۲۸ نفر به ۱۲ نفر کاهش یافت و اکنون به پنج گزینه رسیدهایم. البته یکی از دوستان شورایی حتی یک دقیقه در این جلسهها حضور پیدا نکرد و حضور یک نفر دیگر از اعضای شورا هم بسیار کمرنگ بود.
هاشم پور با اشاره به لغو دو جلسه انتخاب شهردار بهدلیل ترک صحن از سوی برخی اعضا، ادامه داد: ۱۷ آذر جلسه صحن علنی شورا برای انتخاب شهردار برگزار میشود. در این جلسه درباره تمدید شدن یا تمدید نشدن مدت خدمت سرپرست فعلی شهرداری اهواز تصمیمگیری میشود.
نایب رئیس شورای شهر اهواز بیان داشت: اعضایی که جلسه گذشته شورا را از حد نصاب انداختند، دلیل این کار خود را مشورت یکی دو روزه مطرح کردند. حالا با گذشت حتما یک هفته به جمعبندی نهایی رسیدهاند، اما ممکن است باز هم در جلسه حضور پیدا نکنند.
وی با اشاره به باقی ماندن تنها شش ماه از مدت این دوره مدیریت شهری گفت: گزینههای بسیار قوی حاضر نیستند برای شش ماه و آن هم در شرایط کمرنگ شدن همدلی بین اعضای شورای شهر اهواز، سمت شهرداری را قبول کنند؛ بنابراین از میان گزینههایی که باقی ماندهاند، یک نفر انتخاب میشود.
هاشمپور اضافه کرد: بر اساس قانون جدید، حکم شهردار در نهایت تا دو هفته پس از انتخاب در شورا، از سوی وزیر کشور امضا میشود.