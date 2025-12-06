به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش شامگاه امشب در دیداری حساس از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۱۸:۳۰ تقابل دو تیم منچستر سیتی و ساندرلند را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

در جریان بازی‌های هفته پانزدهم لیگ برتر انگلیس فصل ۲۶ ـ ۲۰۲۵، شبکه ورزش جذاب‌ترین دیدار این هفته را امشب شنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۸:۳۰ بین تیم‌های منچسترسیتی و ساندرلند با گزارشگری محمدسیانکی و به صورت زنده پخش می‌کند.

این مسابقه به میزبانی منچستر سیتی برگزار می‌شود؛ تیمی که با ۲۸ امتیاز در رتبه دوم جدول ایستاده و برای نزدیک ماندن به صدر، تنها به پیروزی فکر می‌کند.

در سوی مقابل، ساندرلند که با ۲۳ امتیاز در جایگاه ششم قرار دارد، یکی از تیم‌های خوب این فصل بوده و امیدوار است بتواند مقابل یکی از قدرتمندترین تیم‌های لیگ، امتیاز ارزشمندی کسب کند.

پخش زنده دو دیدار از لالیگا

شبکه ورزش در ادامه رقابت‌های هفته پانزدهم لالیگا اسپانیا، امشب از ساعت ۲۱ رقابت رئال بتیس و بارسلونا را با گزارشگری مهدی واهبی و در ساعت ۲۳:۳۰ تقابل اتلتیکو بیلبائو و اتلتیکو مادرید را با گزارشگری عرفان کرمی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

این دو بازی در برنامه زنده «لذت فوتبال» پخش می‌شوند.

در دیدار رئال بتیس و بارسلونا، میزبانی با رئال بتیس است که با داشتن ۲۴ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد و امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی بتواند با بارسلونا رقابت کند. بارسلونا نیز با ۳۷ امتیاز در صدر جدول است و به دنبال حفظ موقعیت خود است.

اتلتیکو بیلبائو نیز میزبان اتلتیکو مادرید است و با ۲۰ امتیاز در رتبه هشتم جدول قرار دارد.

در مقابل اتلتیکو مادرید با ۳۱ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد و برای نزدیک شدن به صدر به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.