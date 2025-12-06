به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه : امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس با انتشار پستی خطاب به معاون اول قوه قضاییه اظهاراتی درباره پرونده کثیرالشاکی ‎نگین غرب مطرح کرده است. ورود نمایندگان مجلس به مشکلات واقعی مردم و پیگیری مسائل با احترام به اصل استقلال قوه قضاییه و عدم مداخله در امور قضایی و به‌دور از انگیزه‌های سیاسی کاری و جناحی، امری پسندیده و در راستای وظایف حقیقی نمایندگان قابل قدردانی است. موضوعی که در تعامل با دستگاه‌های ذیربط می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌های مردم را رفع کند.

مرکز رسانه قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی، سیری از روند رسیدگی به پرونده پیچیده نگین غرب در دستگاه قضایی و آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه را مورد بازخوانی قرار می‌دهد.

پرونده مربوط به نگین غرب در سال ۱۳۸۱ تشکیل شده و در سال ۱۳۸۹ حکم آن صادر شده است، یکی از محکومیت‌های این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بوده که در این پرونده نقش داشتند. ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر شاکی کار ساده و آسانی نبود، اما دستگاه قضا برای حفظ حقوق شهروندان و استیفای حقوق بیت‌المال، از همان بدو تشکیل پرونده قاطعانه، جدی و بدون اغماض رسیدگی به این پرونده مهم را در دستورکار قرار داد. نکته مهم اینکه دادگستری استان تهران در راستای حل مشکلات این پرونده در پنج ماه گذشته بیش از ۱۰ جلسه برگزار کرده است.

رسیدگی به پرونده نگین غرب و مروارید غرب در دستگاه قضا

پرونده نگین غرب و مروارید غرب به موجب ابلاغ ویژه مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت دستگاه قضایی، مورد رسیدگی قرار گرفت.

در آن زمان بازپرس ویژه و قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار داده شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین، جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.

در سال‌های اخیر و در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی، پرونده قدیمی نگین غرب با جدیت بسیار بیشتری پیگیری شده است.

تشکیل جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه

اما برای رسیدگی به این پرونده مهم که تعداد زیادی از شهروندان را به خود درگیر کرده است از سه سال پیش تلاش گسترده‌ای در دستگاه قضا صورت گرفته و اخیرا در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و سایر قضات رسیدگی کننده به پرونده تشکیل و مقرر شد ظرف یک ماه در مورد پرداخت مطالبات وجوه مالباختگان از محل اموال در اختیار دادگاه اقدام و نتیجه اعلام شود.

قبل از تشکیل این جلسه نیز و در اجرای سیاست‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه و در راستای تحقق راهکار شماره ۵ این سند مبنی بر تشکیل هیئت‌های مشورتی تخصصی برای بررسی پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی، در ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، نشستی با حضور رئیس کل دادگستری تهران، هیئت قضایی از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیران ارشد شهرداری تهران و سایر نهاد‌های ذیربط به منظور بررسی و پیگیری آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط پرونده نگین غرب و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان و رفع موانع ثبتی و اداری ۴۰۲۸ واحد مسکونی که در قالب ۱۷ پروژه در استان‌های تهران و البرز قراردارند، تشکیل شد. همچنین این هیات در تاریخ ۲۹ آبان نیز در جلسه دیگری آخرین وضعیت پرونده را مرور دستورات لازم برای اجرای مصوبات قبلی صادر شد.

در این جلسات، ضمن تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مالباختگان، تصمیمات لازم برای تسریع پرداخت‌ها و رفع تعارض‌ها در پرونده‌های مرتبط با متهم اصلی و شریک وی از جمله ۹ پروژه در استان تهران و ۸ پروژه در استان البرز که مجموعا ۴۰۲۸ واحد مسکونی را در قالب ۱۷ پروژه در این پرونده شامل می‌شوند اتخاذ شد.

اقدام جدی قوه قضاییه برای حل مشکل پرونده ۲۳ ساله

در یک سال و نیم اخیر برای تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال به مشترکین پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب بوده و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است و موضوع در حال پیگیری است.

همچنین در این پرونده از ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفری که شاکی بودند، تکلیف حدود ۱۵ هزار نفر مشخص شده است و فقط پرونده ۸۵۰ نفر برای تعیین تکلیف در حال رسیدگی است.

در مورد ۸۵۰ شاکی باقی مانده هم محکوم‌علیه به دادسرا دعوت و مقرر شده است از اموال شخصی خود برای پرداخت مطالبات سایر شکات اقدام کند که تاکنون از بیش از ۱۰۰ نفر از ۸۵۰ نفر باقی مانده رضایت گرفته است و این افراد با حضور در مرجع قضایی اعلام رضایت کرده‌اند.

همچنین برای دسترسی به گروهی از مالباختگان که تاکنون امکان تماس یا شناسایی آنها فراهم نشده، ضمن ارائه راهکار‌های اجرایی قانونی مقرر شد تا دستگاه قضایی با همکاری سازمان ثبت احوال، سامانه ثنا، پلیس آگاهی و سایر مراجع ذیربط، اقدامات لازم برای شناسایی دقیق این افراد و پرداخت مطالبات آنها را پیگیری کند.

فرآیند صدور پایان‌کار و انتقال اسناد رسمی به نام خریداران در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود

در جلسات اخیر تشکیل شده بر تودیع وثایق لازم، نسبت به تأمین حقوق افراد باقیمانده از طریق املاک شناسایی شده توسط محکومان پرونده تاکید و مقرر شد تا در ارتباط با برخی پروژه‌های ساختمانی و تعاونی‌های مسکن که در استان‌های تهران و البرز با مشکلات ثبتی، شهرداری یا انتقال مالکیت مواجه بوده‌اند، با هماهنگی شهرداری، اداره کل ثبت اسناد و مراجع قضایی ذیربط، فرآیند صدور پایان‌کار و انتقال اسناد رسمی به نام خریداران در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

دو معاون رئیس کل دادگستری استان تهران به طور مستمر پرونده را پیگیری می‌کنند

حسب پیگیری انجام شده رئیس کل دادگستری تهران به صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام شده را از اجرای احکام دریافت می‌کند و دو نفر از معاونان رئیس کل به طور مستمر این پرونده را پیگیری می‌کنند.

تجمعات رخ داده توسط مالباختگان پرونده نگین غرب برگزار نشده است

همچنین تجمعات رخ داده که امیرحسین ثابتی نماینده مجلس به آن اشاره کرده است، توسط مالباختگان پرونده برگزار نشده است و افرادی که اقدام به تجمع کرده‌اند، معترضان شرکت‌های تعاونی هستند که اراضی را از محکوم علیه و یا افراد دیگری خریدارای و اقدام به تاسیس تعاونی کرده‌اند و در این فرآیند اعضای تعاونی به مشکل برخورده‌اند.

درخصوص تجمعات برخی اعضای تعاونی‌های مسکن که در منطقه ۲۲ مبادرت به خرید زمین از افراد مرتبط با نگین غرب کرده‌اند، با وجود اینکه اکثریت قاطع این افراد از شکات پرونده اصلی پرونده فروغی نیستند و جداگانه شکایت مستقلی مطرح نکرده‌اند، اما قوه قضاییه برای رفع مشکلات آنها پیگیری‌های زیادی انجام داده و رئیس کل دادگستری استان تهران شخصا به این موضوع ورود کرده و جلساتی با برخی مسئولان از جمله شهرداری تشکیل داده و مسائل این قبیل افراد نیز به طور جدی در دست پیگیری است.

تشکیل پرونده قضایی جدید

در مورد موضوع تجمعات رخ داده پرونده قضایی جداگانه تشکیل شده است که ارتباطی به پرونده نگین غرب ندارد و در مورد مازاد فروشی توسط برخی مدیران تعاونی‌ها و یا مشکلات اجرایی مانند تراکم ساخت و ساز است.

شایان ذکر است پیگیری موضوع پرونده فروغی و نگین غرب و تعاونی‌های منطقه ۲۲ مدت‌های زیادی است به طور جدی در دستور کار مسئولان قضایی در سطوح مختلف قرار دارد و رئیس قوه قضاییه نیز چندین دستور صریح مبنی تسریع در احقاق حق مالباختگان صادر کرده است.

با اقدامات قضایی انجام شده پرونده اصلی نگین غرب در چندماه آینده مختومه می‌شود.