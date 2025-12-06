پخش زنده
مدیر پایگاه جهانی تختجمشید گفت: برای ساماندهی چهار کیلومتر محور ورودی، انتقال پارکینگ، احیای پردیس ۵۰ هکتاری و تأمین آب مجموعه، در دو سال آینده به ۲۴۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ این رقم حتی به «یک همت» هم نمیرسد، اما تأمین آن با موانع اداری و اعتباری روبهروست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد جعفری در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجموعه جهانی تختجمشید با اشاره به ضرورت ساماندهی محور ورودی مجموعه، گفت: دو سال قبل از محل سفر مرحوم شهید آیتالله رئیسی و از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، حدود ۷۰ میلیارد تومان به تختجمشید تخصیص یافت، اما این مبلغ شرط و شروطی دارد که هزینهکرد آن را سخت کرده است.
جعفری تصریح کرد: برای هزینهکرد همین ۷۰ میلیارد باید هم کسورات و هم تعدیل را خودمان پرداخت کنیم، یعنی برای استفاده از ۷۰ میلیارد تومان باید ۳۰ میلیارد تومان آورده داشته باشیم.
اعتبارات موجود مجموعه چه در سطح استانی و چه ملی بعضاً از ۱۰ یا نهایتاً ۱۲ میلیارد تومان در سال تجاوز نمیکند و این میزان اجازه اجرای طرحهای اساسی را نمیدهد و تنها روزمرگی و امور جاری را پوشش میدهد.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی، افزود: محور ورودی از روستای مهدیه تا محل فعلی چهار کیلومتر است و باید در شأن مجموعه ساماندهی شود. منظور از ساماندهی این است که زیرساختها انجام شود تا بستر، کفسازی و جدارهسازی مناسب ایجاد کنیم. این خاک و شن در شأن یک محوطه جهانی نیست.
مدیر پایگاه جهانی تختجمشید یکی از مسائل اساسی را قرارگیری پارکینگ ۴ هکتاری در عرصه و نزدیکی تختگاه دانست و گفت: این پارکینگ باید از محدوده عرصه خارج شود. در گام اول میتوانیم آن را دو کیلومتر عقبتر ببریم.
جعفری افزود: در محدوده چاه جنگل، کار باستانشناسی و ژئوفیزیک انجام شده است و لایههای فرهنگی وجود ندارد. پس میتوان پارکینگ را در گام اول دو کیلومتر عقبتر برد.
مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید در ادامه به مشکلات پردیس ۵۰ هکتاری اشاره کرد و گفت: بخش پردیس مجموعه تخت جمشید بسته است و گردشگر نمیتواند وارد شود، چون درختان خشکیدهاند و آب مجموعه پاسخگوی آبیاری نیست.
وی افزود: طرح احیای پردیس آماده است، اما نیازمند اعتبار و حمایت است تا بتوانیم آن را به چرخه بازدید اضافه کنیم. برای ۵۰ هکتار فضای سبز فقط یک چاه داریم که کل مجموعه را از همان یک چاه آب میدهیم.
جعفری با بیان اینکه شبکه آبیاری سد درودزن تا نزدیکی تختجمشید و روستای زراعی رسیده و لولهگذاری نیز انجام شده است، گفت: دستور استاندار هم داریم که از انشعاب درودزن به تختجمشید آب بدهند، اما در کاغذبازی اداری مانده است.
مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید ادامه داد: برای ساماندهی ورودی، پردیس، موضوعات حفاظت و مرمت و مجموع اقدامات لازم، برای دو سال آینده ۲۴۶ میلیارد تومان درخواست کردهایم تا بتوانیم شرایط مجموعه را به وضعیت مطلوب برسانیم.
جعفری درباره اعتبار ۷۰ میلیاردی تصریح کرد: تاکنون ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده، اما تا زمان حل مسئله کسورات و تعدیل، نمیتوانیم قراردادهای جدید منعقد کنیم. هفت تا هشت قرارداد آماده است، اما توقف کردهایم. سازمان مدیریت و استانداری باید کمک کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا درآمد تخت جمشید صرف آن میشود، گفت: سالانه از ورود گردشگران ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد میشود، اما اعتبارات ما امسال از ۱۱ میلیارد تومان تجاوز نکرده است.
جعفری گفت: پارکینگ بخش اداری که اکنون مجموعه تختجمشید دارد دقیقاً در مسیر زیر آرامگاه اردشیر قرار گرفته و یک جلوه بسیار بد ایجاد کرده است. جای پارکینگ آنجا نیست؛ باید عقبتر برود.
جعفری با اشاره به آمادهسازی مسیر جدید خروج گردشگران توضیح داد: داریم یک مسیر را برای خروج گردشگر آماده میکنیم. در مسیر جدید، گردشگر برای ورود به تخت جمشید از دروازه ملل بالا میرود و از مسیر جدید (پایین آرامگاه اردشیر) پایین میآید. برای نوروز امسال این اتفاق میافتد تا گردشگر بتواند کتیبه جنوب تختگاه داریوش اول را ببیند.
کتیبه برزن جنوبی مربوط به داریوش اول در حال مرمت است که یکی از مهمترین کتیبههای هخامنشی و این همان کتیبهای است که داریوش اول در آن میگوید: «خداوند این سرزمین را از خشکسالی و دروغ و دشمن نگاه دارد».
مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید در ادامه از به تشریح اولویتها و اقدامات مدیریتی در این پایگاه جهانی پرداخت و گفت: اولویت نخست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، حفاظت از سایت و حریمهای آن است؛ ابتداییترین وظیفهای که ما در اینجا داریم حفاظت از سایت است و در درجه دوم، حفاظت از حریمهای مجموعه قرار دارد. این دو مقوله، اولویت اصلی ما هستند و برای اجرای آنها نیازمند تدابیر، کارشناسان متخصص و مواد مرمتی مناسب هستیم تا اقدامات حفاظتی و مرمتی با برنامهریزی و اعتباری متناسب انجام شود.
مدیر پایگاه جهانی تختجمشید درباره اقدامات مرمتی و توسعه موزه تخت جمشید گفت: یکی از اقدامات مهم، ساماندهی موزه مجموعه بود. در جریان جنگهای ۱۲ روزه، موزه برای مدتی تعطیل شد و ما از این فرصت استفاده کردیم. بخش مخزن که استاندارد لازم را نداشت، به جنوب ساختمان منتقل شد و فضای حدود ۴۰۰ متر مربع آن آماده شد تا به بخش نمایشگاهی موزه اضافه شود. در گام اول، از توان داخلی استفاده میکنیم و پس از نوروز، اقدامات بلندمدت شامل سبکسازی سازه، استانداردسازی محتوا و توسعه موزه انجام خواهد شد.
جعفری درباره وضعیت سازه موزه نیز توضیح داد: کل ساختمان موزه حدود ۹۵ سال قدمت دارد و سازه آن فرسوده است. باید اقدامات عمدهای مانند سبکسازی، استانداردسازی و توسعه محتوا انجام شود. ایوان موزه نیز وضعیت خطرناکی دارد و ستونها و سقف چوبی آن ناپایدار است، بنابراین قبل از بازگشایی، داربست نصب شده و مطالعه ایمنی انجام خواهد شد تا نه بنا و نه بازدیدکنندگان در معرض خطر قرار نگیرند.
وی در ادامه درباره موضوع حریم شهر مرودشت توضیح داد: بحث الحاق محدوده شهر مرودشت و روستای مهدیه به حریم مجموعه مطرح شد که ما با آن موافق نیستیم. مجموعه میراث جهانی تخت جمشید با الحاق این محدودهها مخالف است و هیچ مجوزی برای آن صادر نکرده است. برای حفظ حریم اثر جهانی، روستای مهدیه و محور گردشگری آن باید با یک مسترپلن گردشگری مدیریت شود و جلوی گسترش مسکونی و فعالیتهای غیرمجاز گرفته شود.