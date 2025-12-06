پخش زنده
۱۸ هزار محفل قرآنی با حضور بیش از ۲۰۰ هزار نفر در استان اصفهان فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان، در شورای هماهنگی گسترش فعالیتهای قرآنی در کاشان گفت: اگر تنها در ۱۰ درصد از منازل ما محافل قرآنی شکل گیرد، گام بزرگی در جهت خارج کردن قرآن از مهجوریت برداشته میشود.
حجتالاسلام مهدی فوقی افزود: باید تا دو سال آینده به جایی برسیم که حلقههای میانی، نخبگان و مجموعههای حاکمیتی بتوانند هر ماه حداقل یک محفل قرآنی برگزار کنند تا جامعه در مسیر قرآنی شدن گام بردارد.
وی همچنین خواستار ورود جدی مؤسسههای قرآنی به مدارس شد و گفت: استفاده از خلاقیتهای رفتاری و گفتاری در جهت آموزش مفاهیم و گسترش فرهنگ قرآنی به دانشآموزان ضروری است.
وی به لزوم بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای ترویج فعالیتهای قرآنی اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید از همه ظرفیتهای موجود حتی بلاگرها هم به نحو مطلوب استفاده کرد.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان نیز بر محتوای قرآنی تأکید کرد و گفت: ترویج مفاهیم قرآنی و تبیین اندیشه اسلام ناب محمدی (ص) از وظایف سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای قرآنی است.
حجتالاسلام والمسلمین سید سعیدحسینی افزود: توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه نباید تنها منحصر به جنبه ظاهری قرآن، حفظ و ظواهر آن شود بلکه باید با توجه به ظواهر، در مفهوم، محتوا و پیامهای این کتاب آسمانی تأمل کرد.