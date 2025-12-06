پیشبینی وضعیت جوی بهنسبت آرام برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا اوایل روز دوشنبه بهنسبت آرام پیشبینی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا اوایل روز دوشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعتها آرام خواهد بود.
محمدرضا رضا انصاری افزود: بهتدریج از روز دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار جو به استان و فعالیت آن تا پایان هفته، ضمن وزش بادهای جنوبی بر روی دریا و در سطح استان، بر پوشش ابر در سطح استان افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: در اواخر هفته با تقویت این سامانه ناپایدار، وقوع بارش باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر آسمان را صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی کرد.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان ۱۴ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
انصاری بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت: ۰۳:۴۵، مد اول ساعت ۰۹:۵۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۲۵ و مد دوم ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه خواهد بود.