به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهنوش صاحبدل با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای تغذیه سالم کودکان اظهار کرد: تغذیه کودکان و آمار اضافه وزن و چاقی، حتی در سنین زیر ۵ سال، روند افزایشی دارد. این آمار در استان خوزستان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است و هر سال نیز متاسفانه شاهد افزایش آن هستیم.

وی افزود: یکی از علت‌های اصلی این مساله، باور اشتباهی است که گفته می‌شود «تپل‌تر» بودن کودک برابر با سالم‌تر بودن است. این یک واقعیت اجتماعی است که حتی ما و همکاران‌مان نیز شاهد آن هستیم؛ مادران به مراکز بهداشت مراجعه می‌کنند و با وجود طبیعی بودن وزن کودک، می‌گویند اطرافیان به آنها گفته‌اند که فرزندشان لاغر است.

رئیس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: ۵.۶ درصد کودکان زیر پنج سال خوزستان اضافه وزن و چاقی دارند در حالی که میانگین کشوری در کودکان زیر پنج سال نزدیک به ۳.۵ درصد است.

وی در ادامه بیان کرد: در این باره مداخله‌های خوبی در حال انجام است؛ از مهد کودک تا هر جایی که امکان داشته، برای فرهنگ‌سازی اقدام شده است. در زمینه بهبود سبد غذایی نیز با نهاد‌هایی مانند کمیته امداد، سازمان‌های خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان همکاری داشته‌ایم و کودکانی که دچار سوءتغذیه بوده‌اند را شناسایی می‌کنیم و تحت پوشش قرار می‌دهیم.

صاحبدل ادامه داد: در مورد اضافه وزن و چاقی این باور وجود دارد که چاقی عموما ناشی از رفاه است در حالی که لزوما رفاه، عامل چاقی نیست بلکه درآمد پایین و سبد غذایی ضعیف، با محتوای کم‌پروتئین و کم‌ویتامین، خانواده‌ها را ناچار به مصرف بیشتر کربوهیدرات‌ها می‌کند که خود عامل اضافه وزن و چاقی است.

وی اضافه کرد: پیش از این تصور می‌شد دیابت تنها ناشی از رفاه است، اما امروز می‌دانیم که گرایش به سمت کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها می‌تواند منجر به «چاقی کاذب» شود که برای سلامتی بسیار مضر است و می‌تواند موجب بیماری‌هایی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی - عروقی و دیگر مشکلات مرتبط شود.