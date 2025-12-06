نهمین دوره ی المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران،یکم تا هشتم بهمن ۱۴۰۴ در دو بخش ایده و فیلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مسئول انجمن سینمای جوان لرستان گفت: دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد سینمایی فارابی نهمین المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان ایران را برگزار می‌کند.

سیدغلامرضا نعمت‌پور با بیان اینکه این رویداد از یکم تا هشتم بهمن ۱۴۰۴ در دو بخش «ایده» و «فیلم» برگزار می‌شود، افزود:المپیاد فیلم‌سازی نوجوانان با هدف شناسایی، معرفی و پرورش استعداد‌های خلاق، ایجاد بستری برای تجربه‌ورزی، تقویت مهارت‌های هنری نسل جوان، پرورش نسل نو فیلم‌ساز و آماده‌سازی نوجوانان برای ورود به مسیر حرفه‌ای سینما برگزار می‌شود.

مسئول انجمن سینمای جوان استان گفت افزود: نوجوانان علاقه‌مند می‌توانند در این رقابت ملی شرکت کنند و آثار خود را در معرض داوری فیلم‌سازان و متخصصان قرار دهند.

نعمت‌پور بیان کرد:ثبت‌نام برای شرکت در المپیاد از ۱۲ آذر تا ۱۰ دی انجام می‌شود و نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله (متولدین ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) می‌توانند در نهمین المپیاد فیلم‌سازی شرکت کنند.

وی گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار مرتبط با موضوع خانواده، امید و وطن،همچنین آثار اقتباسی از کتاب‌های کودک و نوجوان در اولویت انتخاب هستند





وی با بیان اینکه ثبت‌نام و بارگذاری آثار در المپیاد فیلمسازی تنها به شیوه اینترنتی امکان‌پذیر است، افزود:هنرمندان باید پس از ثبت نام در انجمن شهر خود با مراجعه به پایگاه www.festival.iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم یا ایده را بارگذاری کنند.

دبیرخانه المپیاد به نشانی خرم آباد ،میدان کیو ،مجتمع فرهنگی هنری آوینی انجمن سینمای جوان خرم آباد با شماره تماس: ۰۶۶۳۳۳۲۲۴۸۲۹ و بروجرد به نشانی مجتمع فرهنگی هنری دکتر زرینکوب و شماره تماس ۰۶۶۴۲۵۰۰۳۱۴۳

نیز پاسخگوی سوالات متقاضیان و علاقمندان است.