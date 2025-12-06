به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل حج و زیارت استان گفت: ثبت نام قطعی واجدان شرایط و متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ از فردا یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.

محسن قوامی نژاد افزود: مرحله ثبت‌نام قطعی حج تمتع از ساعت ۱۰ صبح روز شانزدهم آدر ماه آغاز و متقاضیان پس از پایان دوره پیش ثبت‌نام از طریق سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند

قوامی نژاد با بیان اینکه در روز اول ثبت نام تنها افرادی که در ۱۰ روز اول دوره پیش‌ثبت‌نام، اقدام کرده‌اند می‌توانند ثبت نام کنند، افزود: متقاضیانی که پس از ۱۰ روز اول پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند طبق برنامه‌ای که اعلام خواهد شد در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه می‌توانند اقدام کنند.

مدیرکل حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ضروری است گذرنامه همه متقاضیان اعزام به سفر حج تمتع حداقل تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعتبار قانونی داشته باشد.